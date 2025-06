Hello tout le monde,



Je vois que le lancement de la Switch 2 ne fait clairement pas l’unanimité. Plusieurs problèmes sont déjà pointés du doigt :



Des soucis potentiels de batterie



Le Joy-Con drift toujours pas résolu



Un écran LCD, alors que la concurrence propose de l’OLED depuis longtemps



Une surchauffe en mode dock évoquée par certains sur reddit



Une autonomie décevante



Une WiFi médiocre



Même le nouveau Mario Kart ne convainc pas tout le monde c'est frustrant et chiant de ligne droite



500 balles



Du côté de PlayStation, on continue à recycler une bonne partie du catalogue PS4 sur PS5.

Et aujourd’hui, presque tous les jeux sortent sur PC.

On nous disait qu’il fallait attendre 3-4 ans... mais regardez : maintenant, ça sort dans l’année pour beaucoup de titres.

Et la PS5 Pro ? Elle s’annonce chère, pour quels jeux ?



Quant à Xbox, je pense que c’est encore pire :



Zéro grosse exclusivité marquante



Leurs jeux finissent par sortir sur PlayStation, alors quel est l’intérêt d’acheter une console Xbox ?



Mais bon, je leur accorde un bon point : le Game Pass PC, qui est ouf pour le prix



En 2027 allez vous craque pour une PS6 ou une nouvelle XBOX ou allez vous investir dans un pc ?