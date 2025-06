contenue a été dévalué et que les gens sont moins disposé à payer certaines choses.

Le directeur créatif du jeu ne semble pas convaincu que ce soit une si bonne chose. En effet, le jeu a franchi le cap du million de joueurs seulement dix jours après son lancement. C'est une étape impressionnante pour un jeu indépendant, mais à l'époque, le directeur créatif de Raccoon Logic, Alex Hutchinson, avait à juste titre souligné sur les réseaux sociaux : « De nos jours, cela ne signifie malheureusement pas que les ventes augmentent avec les services d'abonnement.



Bien sûr, les services d'abonnement sont excellents pour promouvoir des jeux, et pour certains titres, le bouche-à-oreille est susceptible de générer des ventes supplémentaires sur d'autres plateformes. Comme le dit Hutchinson, il s'agit de trouver un équilibre entre « faire connaître le jeu et essayer de rester sur le marché et de gagner de l'argent ». Il est intéressant de noter que le développeur estime que l'industrie du jeu vidéo devrait cesser de lancer des titres sur des services comme le Game Pass. « Personnellement, je pense que l'ensemble de l'industrie devrait accepter de n'autoriser les jeux sur les plateformes d'abonnement qu'un an après leur sortie », a déclaré Hutchinson. « Nous devons reproduire l'ancien modèle cinématographique : les jeux étaient disponibles au cinéma, puis en DVD, puis à la télévision ou en streaming. Si elle perdure, la structure actuelle sera bientôt très préjudiciable à tous ceux qui ne sont pas détenus par un éditeur. »

Il y a des années, le montant des abonnements était suffisamment important pour faire une grande différence, mais aujourd'hui, à moins que votre jeu soit petit ou que vous soyez une marque exceptionnelle, ce n'est plus grand-chose », a déclaré Hutchinson. « Mais Microsoft est un partenaire formidable et nous sommes ravis de travailler avec eux.

l'équipe espérait que le lancement de Revenge of the Savage Planet « inciterait les joueurs ayant souscrit au jeu via leur abonnement à acheter au moins le petit pack d'extension, ou à encourager un ami à l'acheter sur une autre plateforme pour pouvoir y jouer ensemble. » Malheureusement, cela ne s'est pas encore produit, et Raccon Logic a plutôt constaté que « le contenu a été dévalué et que les gens sont moins disposés à payer pour des choses, ce qui à long terme signifiera probablement moins de jeux créés et beaucoup plus de studios faisant faillite.

