Bonjour, chers Ambassadeurs Platine. Merci pour votre soutien continu.

Je suis Koshi Nakanishi, directeur de Biohazard Requiem.



En tant qu’Ambassadeurs Platine, vous êtes peut-être déjà au courant, mais nous avons enfin annoncé Biohazard Requiem l’autre jour. Il s’agit du neuvième titre de la série. Il y a un an, nous avions publié une vidéo indiquant « Nous y travaillons », et nous avons enfin pu faire l’annonce officielle.



J’aimerais savoir ce que vous avez pensé de la bande-annonce.



La nouvelle protagoniste s’appelle Grace, et c’est un jeu d’horreur pur, entièrement vu de son point de vue.

À propos, Biohazard 7 introduisait déjà un nouveau protagoniste, et l’histoire prenait une tournure inattendue. Je pense que ce même type d’élément est présent ici aussi, avec en plus le retour du RPD (Raccoon Police Department).



Cela dit, ce nouvel opus est profondément lié à l’histoire principale de la série Biohazard. Parmi les jeux sur lesquels j’ai travaillé, Revelations est celui qui se rapproche le plus de cette approche.



Ce titre dispose d’un véritable budget solide, et je pense que c’est peut-être celui que les fans apprécieront le plus, même comparé à Biohazard 7 ou Revelations.



Il y a encore beaucoup d’informations que nous n’avons pas partagées, mais la date de sortie est fixée au 27 février 2026, donc nous vous tiendrons informés d’ici là.



Continuez à nous soutenir !