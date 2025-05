On continue sur notre lancée RE après avoir fait Resident Evil 7. Attaquons nous cette fois ci à ce monument qu'est Resident Evil Remake de 2002 (pas rebirth et commence pas je te vois venir :P) J'espère que ce top vous plaira et que vous découvrirez des petites choses même si comme moi, vous avez déjà retourné le jeu dans tous les sens.- Le serpent géant muté s'appelle Yawn mais ce n'est jamais dit dans le jeu hors dans les sites officiels c'est bien son nom mais savez vous pourquoi ? Yawn veut aussi dire "bailler" en anglais, ça lui va étonnamment bien vu qu'il arrête pas de gueuler. Il craint énormément les grenades acides d'ailleurs, 3-4 suffisent à le tuer lors du deuxième affrontement. Beaucoup de joueurs se sont fait avoir mais si vous récupérez le masque et que vous vous barrer immédiatement après la première rencontre, vous ne pourra pas récupérer le fusil d'attaque avec Jill !9)- Les Crimson Head veut dire tête cramoisies en anglais. C'est une nouveauté du Remake car ils n'apparaissent pas dans la version de 1996. Le seul moyen d'empêcher leur apparition ce sont de cramer les corps des zombies après leur "morts". A noté que si on éclate la tête des zombies, il n'y aura pas de Crimson Head. Le Crimson Head plus balèze que les autres dans la crypte c'est George Trevor l'architecte du Manoir et père de Lisa Trevor. Il a sûrement dû être enfermé ici après sa mort pour éviter d'éveiller les soupçons.8 )- L'horrible créature dans la cabane au fin fond de la forêt est Lisa Trevor, fille de George Trevor et de Jessica. Elle a été victime des horribles expériences de Umbrella mais le virus n'a pas eu les effets escomptés sur elle. Elle est devenue presque invincible, et d'une force démesurée. Dans un document, on apprend qu'elle a fusionné avec un parasite et que son corps a produit une version instable du virus, les prémices du virus G de Resident Evil 2.7)- Tous les pièges du manoir ont été conçu par George Trevor l'architecte sous demande de Spencer qui était très paranoïaque et était persuadé qu'on allait voler ses œuvres ou le cambrioler. Le mec en était même à cacher une imitation de clé dans le collier de son clebs c'est dire la paranoïa du type ! D'ailleurs, le piège avec le fusil cassé est très fortement inspiré de Indiana Jones. George Trevor mourra d'ailleurs dans un de ses pièges, se rendant compte qu'il a été trahi par Spencer mais bien trop tard malheureusement pour lui... Son journal peut d'ailleurs être trouvé dans les catacombes.6)- STARS c'est l'acronyme de "Spécial Tactic And Rescue Service" c'est une unité délite de la police de Racoon City elle est divisée en 2 équipes.L'équipe Alpha : Chris Redfield/Jill Valentine/Albert Wesker/ Barry Burton/ Joseph Frost et Brad Vickers (le pilote)Équipe Bravo : Rebecca Chambers/Enrico Marini et RichardBeaucoup de membres des STARS trouveront la mort et ce dès le premier épisode de la saga.- Cet immense manoir n'est en fait qu'une partie de l'iceberg, une "illusion" il servait surtout de dissimuler le laboratoire de Umbrella enfouie en dessous et que personne ne puisse supposer l'existence. Le manoir servait en quelque sorte de centre d'expérimentation et dont la famille Trevor ont été les premières victimes. D'ailleurs, les zombies ou autres créatures qu'on peut voir sont aussi d'ancien employé de Umbrella. Preuve que Umbrella en avait littéralement RIEN A FOUTRE de son personnel et leur unique but était de propager le virus T à n'importe quel prix.Les nombreux tableaux que l'on peut voir accrocher au mur représentent certains ancien représentant du manoir, il ya d'ailleurs la famille Trevor représenté sur un tableau dans le jeu. Le manoir Spencer n'est pas seulement un lieu, c'est un personnage à lui seul qui représente le secret, la manipulation et l'horreur scientifique, en cachant de terrible secrets sous la surface. Il fait presque office de puzzle géant avec ses nombreux pièges un peu partout, peut être pour tester aussi la capacité de ses hôtes à survivre dans un lieu hostile, ou pour garder des secrets qui doivent à jamais rester dans l'oubli dans ce lieu sordide.4)- Elle est la fille de Jessica et de George Trevor. Vivant auparavant dans la petite maison pas très loin du manoir, elle se fera enlever elle et ses parents par Umbrella puis soumis à des expériences inhumaine alors qu'elle n'était qu'une enfant. Sa mère mourra des suites des expériences et son père deviendra un Crimson Head enfermé dans la crypte. La petite fille, elle, deviendra l'horrible monstre après avoir étonnamment bien résisté au virus. Il semble qu'elle est réussi à s'échapper car elle porte toujours les entraves et les chaînes.Elle restera dans la cabane dans la forêt des années après ce drame. On peut entendre ses horrible cris à plusieurs reprises dans le jeu. Lisa Trevor ne recherche qu'une chose, sa mère persuadée qu'elle est encore en vie quelque part. Elle tentera de tuer tout ceux qui se mettront en travers de sa route, et collera sur son visage une partie des autres visages de ses victimes sur sa propre peau... Lorsqu'elle voit enfin le cadavre de sa mère vers la fin du jeu , elle sautera dans le vide de désespoir. Mais si on fait le jeu Umbrella Chronicle on apprend que Lisa a survécu, elle mourra cependant définitivement par Wesker dans le manoir après qu'il ait réussi à faire tomber un chandelier sur elle. Dans sa chambre on peut lire son journal lorsqu'elle était qu'une petite fille et qui parle de l'enlèvement de sa mère, ambiance.... Bien que ce soit devenu un monstre, il semble que Lisa n'est pas perdu toute son humanité, reconnaissant sa mère.3)- Les Hunter sont des créatures emblématique de Resident Evil. Ce sont des B.O.W (Bio Organic Weapons) ils sont le résultat d'une fusion entre L'ADN humain et les reptiles administré au virus T ce qui leur confère une capacité surhumaine et des réflexes animales. Ils remplaceront les zombies vers la deuxième moitié du jeu mais ils sont pas très nombreux dans le jeu. Ils peuvent One shot le joueur en sautant dessus avec leur griffe, si vous n'avez pas d'objet d'auto défense c'est la mort assurée.2)- 2ème gros morceau du jeu, la résidence secondaire est le deuxième "quartier" des employés de Umbrella. Trevor lui même et sa famille y ont séjourné avant de se rendre compte de la trahison. C'est un lieu qui a aussi servi aux expériences de Umbrella. Notamment sur les requins ou les araignées qui sont devenues gigantesque à cause du virus T, mais la plus mémorable est bien évidemment la Plante 42, une plante qui continue de croître à cause du virus, ravageant une bonne partie de la bâtisse. Les chercheurs de Umbrella ont vraisemblablement compris que ça pouvait dégénérer car ils ont créer un composant chimique nommé V-Jolt pour éradiquer la plante en cas de besoin, que d'ailleurs peut utiliser Jill pendant le jeu.Le bassin des requins a également été le théâtre des expériences, notamment sur Neptune un requin devenu géant. L'endroit a été abandonné depuis longtemps une fois l'arrivée des STARS sur les lieux, vu la grandeur de la plante 42.1)- Menace principale du jeu, les zombies sont soit d'ancien employés de Umbrella soit les cobayes enlevés pour les expériences. Ils sont lent mais plutôt résistant et peuvent se révéler dangereux en groupe. Une version plus puissante des zombies a même été créé mais j'en ai déjà parler plus haut. Un document trouvé dans le manoir raconte en détail la transformation en zombie. La forte fièvre, les démangeaisons, la faim qui se fait de plus en plus insistante et arrive le pétage de câble. Le document est particulièrement bien écrit car à la fin le type pète littéralement un plomb et ne sait même plus écrire correctement. Fait étonnant il n'y a pas de femmes parmis les zombies dans le jeu mais uniquement des hommes.A voir si je fais une partie 2 ou pas...