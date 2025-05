Je viens juste d'arriver au village des Gestral (ça ne spoilera pas les gens comme point de référénce) et donc je ne suis encore qu'au début du jeu... mais la soundtrack de Clair Obscur mon dieu !!Je redoutais du feeling que j'aurais avec le jeu, malgré les retours dithyrambiques mais au final je suis à fond dedans, j'adore Maëlle, Lune, les décors, la musique et le gameplay de toutes les différentes mécaniques est si satisfaisant! J'espère ne pas me faire spoil sur les réseaux avant de le terminer.