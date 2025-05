Gex Trilogy qui regroupera GEX, GEX: Enter the Gecko et GEX 3: Deep Cover Gecko, sortira le 16 Juin en demat sur tous les supports. Cette trilogie apportera le 16/9 et de meilleurs contrôles.Des versions physiques standards comme collectors sont précommandables sur le site de Limited Run Games entre le 9 Mai et le 6 Juillet.PS: Toujours drôle de voir que la licence appartient a Square-Enix.