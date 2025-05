Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes.

Rockstar a une nouvelle fois pris la parole chose rare pour l'éditeur. Suite aux débats lancés sur oui ou non si le trailer était du in game, rockstar a décidé d'y mettre fin et de clarifier les choses..Comme a chaque génération les jeux de dernières générations bénéficient des avancés technologique, technique d'optimisation et de maîtrise de la console pour toujours tirer la technique de ces derniers aux maximum.DF-Temps réel sur PS5.-30fps.-Résolution 2560x1440p.-2560x1152p précisément sans les 2 bandes noires pour du 21:9.-Gameplay probablement en 1440p.-Possible utilisation du FSR 1.0 pour l'upscale.-Du RTGI à certains endroits et du SSR sur d'autres.