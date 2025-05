D'après un YouTuber chinois Geekerwan qui serait réputé et suite à son analyse profonde (reverse Enginerring) de la carte mère de la Switch 2, il en a tiré les conclusions suivantes:



-Tout d'abord, afin de l'analyser, il s'est procuré une carte de la Switch 2 pour 139 dollars ...en fait il l'a acheté quand il s'est aperçu qu'elle était identique à des modèles qui avaient déjà fuité en 2024...ce qui laisse deviner que Nintendo avait commencé à la produire depuis un bon moment et une gestion du calendrier à voir.

Pour être clair il aurait pu s'en procurer une depuis un moment mais n'était pas encore sur que ce n'était pas une arnaque...on parle de la carte mère Switch, pas de l'écran, des manettes,etc



-Pour aller droit au but: le meilleur comparatif avec la Switch 2 serait, en termes de performances du GPU, le RTX2050



Voici quelques détails sur les composants de la carte mère:



-La carte mère Switch 2 est beaucoup plus grande que la carte mère Switch. Contrairement à la carte mère Switch, le lecteur de la carte de jeu est directement intégré dans la carte mère Switch 2.

-La carte mère contient une puce de stockage Hynix 256G UFS 3.1, ainsi que la puce Bluetooth MediaTek Wi-Fi et la puce audio Little Crab

-Le SoC (système sur puce) a une alimentation électrique de 34,4 W.



Une analyse technique réalisée par un laboratoire a révélé que la carte mère était fabriquée à la 36e semaine 2024 (début septembre 2024).

Voilà, donc elle aurait potentiellement pu sortir fin 2024





-Il a également été confirmé que le SoC a été fabriqué par le conglomérat coréen Samsung et emballé à Taiwan. Le SoC dans la vidéo a été fabriqué à la 21e semaine 2024 (fin mai 2024). Il semble également que le SoC ait été enregistré en 2021, 4 ans avant le lancement de la Switch 2, ce qui donne du crédit aux rumeurs suggérant que la Switch 2 était censée être publiée plus tôt, mais a été repoussée pour des raisons logicielles.



-Une analyse approfondie du SoC a également confirmé que le SoC utilise un mélange de 8 nm et 10 nm, avec des noeuds de 10 nm composant cinq composants et des nœuds de 8 nm constituent deux composants. Cependant, Geekerwan suggère que cela n'aurait pas d'impact sur la performance en tant que deux nœuds techniquement identiques.



-Performance GPU:

PlayStation 5 - 9590

Xbox Série S – 3786

Nintendo Switch 2 (mode TV) – 2205

Steamdeck – 1443

Nintendo Switch 2 (mode portatif) – 1308

PlayStation 4 – 1219

Nintendo Switch (mode TV) – 317

Nintendo Switch (mode portatif) – 174



La Switch 2 en mode portable est plus puissante qu'une PS4 enfin on va dire qu'elles sont équivalentes.

La Switch 2 en mode salon est environ 2 fois plus puissante qu'une PS4



-Performance CPU:

Quant au CPU, il n'est apparemment pas aussi puissant que prévu, selon la comparaison suivante :



Single core comparison

PlayStation 5-1186

Steamdeck – 1262

Nintendo Switch 2 (mode TV) – 526

Nintendo Switch 2 (mode portatif) – 493

PlayStation 4 - 197

Nintendo Switch – 167



Multi-core comparison

PlayStation 5 – 7476

Steamdeck – 4364

Nintendo Switch 2 (mode TV) – 2877

Nintendo Switch 2 (mode portatif) – 2735

PlayStation 4 - 990

Nintendo Switch – 481



Içi ces comparos indique le classement de puissance mais pas de façon absolue genre si l'un fait 500 et l'autre 1000 cela ne signifie pas 2 fois plus puissant.



Geekerwan dit qu'il n'est probablement pas impossible d'obtenir de grands titres tiers AAA pour fonctionner sur le Switch 2, mais les développeurs devront travailler pour optimiser leurs jeux, et il sera peut-être même possible de frapper 120FPS pour certains titres.



Toutefois selon lui autant Wukong pourrait tourner relativement bien et autant il vaut mieux oublier Monster Hunter Wilds..