Grand Theft Auto VI sort le 26 mai 2026

2 mai 2025

Bonjour à tous,



La sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026.



Nous sommes désolés que cette date soit plus tardive que vous ne l'aviez prévu. L'intérêt et l'enthousiasme suscités par la sortie d'un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d'humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à l'achèvement du jeu.



Avec chaque jeu que nous avons sorti, l'objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprenez que nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour atteindre le niveau de qualité que vous attendez et méritez.



Nous sommes impatients de partager plus d'informations avec vous prochainement.



Sincèrement,

Rockstar Games

Personne à qui j'ai parlé chez Rockstar n'a cru que l'automne 2025 était une fenêtre réelle depuis très longtemps maintenant. Trop de travail, pas assez de temps, et ce qui semble être un réel désir de la part de la direction d'éviter les coups durs. Le report de GTA VI à 2026 semblait inévitable depuis des mois, si ce n'est plus

Jason Schreier :