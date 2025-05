Ce qui était possible avant la mise à jour

Ce que change la version 20.0.0

L’introduction des cartes de jeu virtuelles

Conséquences éventuelles pour les joueurs sur les jeux multijoueurs comme Mario Kart World sur Switch 2

Rappel : Microsoft s'est fait écharper en 2012 pour avoir osé implémenter le même système.

Une fonction "Gameshare" retenue sur Switch...2.

La mise à jour 20.0.0 de la Switch première du nom introduit une modification majeure dans la manière dont les jeux numériques sont partagés entre plusieurs consoles.Jusqu’à présent, il était possible, avec certaines limites, de jouer simultanément à un même jeu numérique sur deux consoles différentes, à condition que les deux comptes soient liés au sein d'une "famille" bien identifiée.Seulement, Nintendo a inventé les "cartouches virtuelles" avec la mise à jour 20.0.0.Avant la version 20.0.0, un utilisateur pouvait désigner une console comme "principale". Cette console permettait à tous ses utilisateurs d’accéder librement aux jeux achetés numériquement, même hors ligne.Sur une deuxième console secondaire liée au même compte, il était également possible de télécharger et de lancer ces jeux. Dans ce cadre, un même jeu comme Mario Kart 8 Deluxe pouvait être lancé en même temps sur les deux consoles : un joueur utilisait la console principale, tandis que l’autre jouait depuis la console secondaire.La seul limitation était qu'il fallait que la console secondaire soit connectée à tout moment.Cette configuration permettait donc à deux joueurs de participer ensemble à des parties en ligne avec un seul achat numérique du jeu.Depuis la mise à jour,. Lorsqu’un jeu est lancé sur une console, il est désormais bloqué sur toute autre console associée au même compte. Les vérifications sont effectuées au lancement du jeu, mais aussi à intervalles réguliers pendant la session.Il n’est donc plus possible, même brièvement, de lancer Mario Kart 8 Deluxe en parallèle sur deux consoles via un seul compte Nintendo.Nintendo a mis en place un nouveau système : les cartes de jeu virtuelles ("Virtual Game Cards"). Ce dispositif permet à un utilisateur de prêter un jeu numérique à un autre membre de son groupe familial Nintendo pour une durée maximale de quatorze jours.Pendant cette période, le prêteur ne peut plus utiliser le jeu prêté. L’emprunteur, en revanche, y a accès comme s’il s’agissait d’un jeu physique inséré dans sa console. À la fin de la période de prêt, ou en cas de coupure prolongée de connexion, le jeu est automatiquement restitué à son propriétaire.Ce système se rapproche du fonctionnement d’une carte de jeu physique : une seule console peut y accéder à la fois, sans duplication numérique ni usage parallèle.Il est à noter que les deux personnes doivent avoir été proches physiquement pour initier le premier partage, mais les conditions deviennent alors draconniennes et visent essentiellement à limiter fortement le partage des jeux.Avant la mise à jour, deux joueurs équipés de deux consoles pouvaient jouer ensemble en ligne à Mario Kart en partageant un seul achat numérique.Depuis la mise à jour 20.0.0, ce scénario est bloqué. Le jeu ne peut être lancé que sur une seule console à la fois, même avec une connexion stable. Pour continuer à jouer ensemble en ligne, chaque joueur devra disposer d’une licence propre, que ce soit par un deuxième achat ou via l’utilisation d’une cartouche physique.La mise à jour 20.0.0 marque la fin d’un usage officieux mais largement répandu du partage numérique sur Switch.Nintendo n'a jamais communiqué sur la suppression du "partage familial", lorsqu'ils ont annoncé ce système, et l'option de partage historique a tout bonnement disparu.Ceux qui pensaient donc que le dématérialisé leur permettrait de jouer avec petit frère ou petite cousine à Mario Kart World risquent de l'avoir en travers de la gorge... Wait and see si Nintendo appliquera le nouveau Gameshare aux copies numériques de Mario Kart World.Ce système de partage, cette fois-ci non-universel, appelé "Gameshare" et exclusif à la Switch 2, permet de jouer à plusieurs avec une seule cartouche, même en ligne.La fonction ne sera pas universelle cependant, tout comme il reste à déterminer si les cartes virtuelles sont réellement universelles sur Switch ou si ça se fera selon le bon vouloir de chaque éditeur.Voilà. Et si vous voulez pas vous casser les burnes avec Nintendo, ils viennent de vous simplifier la vie : si tu veux partager tes jeux, achète la Switch 2. Et on te laissera faire si on veut, comme on veut, sous surveillance.Mais le partage des jeux numériques, qui était un des seuls avantage du numérique, sinon LE seul avantage... C'est fini.Achetez vos jeux en physique, comme les gens intelligents vous le disent depuis 15 ans maintenant.