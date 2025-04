Selon les sources de Nexus Point News.- Andrew Koji (en haut) pour Ryu.- Noah Centineo (en bas) pour Ken. Ils le mettront blond hein, sûrementRappel : le chantier a été repris par Kitao Sakurai (Bad Trip) et n'a pour l'heure aucune date de sortie.

Like

Who likes this ?

posted the 04/18/2025 at 03:35 PM by shanks