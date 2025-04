Tout est dans le titre, alors qu'arrive bientôt la Switch 2, sa grande soeur est encore loin de tirer sa révérence !Pour ma part après avoir récemment re-terminé une seconde fois(jeu toujours aussi incroyable au passage) je me suis lancé dans, le remake qui me tentait depuis longtemps.Je n'avais jamais fait l'original et je suis plutôt charmé par le titre.Etant fan de la série Paper Mario, ce jeu en est le précurseur et on y retrouve beaucoup d'éléments niveau gameplay comme devoir appuyé sur la bonne touche au bon moment lors des combats où bien l'humour des dialogues entre les personnages. Les graphismes sont très soignées, et la musique réorchestrée est agréable à entendre.Sans atteindre le niveau de la Porte Millénaire, c'est un jeu assez simple mais très agréable à parcourir avec une ambiance un peu loufoque et old-school, je recommande !