Durant l'émission de radio « KOJI10 » diffusée sur TBS, le célèbre game designer Hideo Kojima a révélé qu'après la sortie de Death Stranding 2: On the Beach (terminé à 95%) et OD, le studio japonais Kojima Productions allait entrer dans sa phase 2, avec le développement de PHYSINT, mais également la création d'une série animée originale.Après PHYSINT, il ne sait pas encore s'il est prêt à développer un nouveau jeu ou à réaliser son rêve : produire un véritable film pour le cinéma.