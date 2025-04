De multiples leakers de Apex Legends viennent d'indiquer (relayé par extas1s) que Electronic Arts a bien validé il y a quelques temps le retour de Titanfall chez Respawn, pour une sortie prévue en 2026.Rien de plus, mais vu la qualité du 2, Most Wanted direct.(si y a pas de campagne, qu'ils aillent se faire foutre)

Who likes this ?

posted the 04/03/2025 at 03:02 PM by shanks