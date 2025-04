Bon, j'avais écris des notes avant que Nintendo dévoile son plan d'avoir une présentation de 1h + 2 livestream, mais je vais qu'en même tenter de rationaliser le sujet. Passez l'excitation, au fond ça ne change pas grand chose.La Wii U, ça n'était pas glorieux. Il fallait donc pour Nintendo sortir l'artillerie lourde pour montrer un projet solide : une présentation dédiée pour une nouvelle console et un line-up de jeux first et third party complet sur l'année. On a eu un Zelda principal, un Mario 3D, un RPG (Xenoblade 2) et Splatoon 2 ainsi qu'une nouvelle IP (ARMS) la même année, sans parler de Fire Emblem Warriors (qui sortait aussi sur New 3DS) et portages dont Mario Kart 8.Aujourd'hui la situation n'est pas la même : La Switch 1 est un succès commercial, et même si les gens sont nombreux à attendre le prochain mouvement, Nintendo peut tout simplement faire une transition plus calme entre les 2 générations de console. En somme : à l'ancienne en fait.C'est pourquoi je pense qu'il faut malgré tout savoir mesurer ses attentes pour le Nintendo Direct dédié à la présentation de la Nintendo Switch 2 ainsi que les premiers jeux de la nouvelle console. Déjà une chose, ça sera un Nintendo Direct donc avec un certain format spécifique pré-enregistré, alors qu'en 2017 la présentation de la Switch 1 c'était en full direct en mode conférence sur scène et classico Power Point à l'appui. Donc je ne pense pas qu'on aura plus qu'un trailer avec Koizuma qui "surf sur Internet avec les nouveaux Joy-con" (Koizuma qui avait fait des tours de magies pour montre les vibrations HD sur Switch 1 en 2017, rappelez-vous).Comme son nom l'indique, attendez-vous plutôt à une présentation orientée principalement sur la console, son OS et ses fonctionnalités supplémentaires. On peut s'attendre à ce que Nintendo améliore grandement le concept de la Switch et apporte enfin des fonctionnalités attendus comme les thèmes, des apps communautaires par jeu un peu comme ce qu'on a sur PS5 et XS, ou encore des options très attendus comme le tchat intégré pour les jeux multijoueurs. Qu'on ait davantage d'options dans la console elle-même.Si Nintendo n'est pas une entreprise de l'industrie qui a pour habitude de parler des spec de ses consoles dans son marketing, je pense qu'on peut un minimum s'attendre à avoir des informations basiques dont capacité de stockages. Et il n'est pas absurde qu'une bonne dizaine de minutes soit dédiée simplement au nouveau Joy-con dont on sait déjà pour la fonction souris. Reste NSO et Nintendo Account et comment le transfert Switch 1 vers Switch 2 va s'opérer.Voilà ce qu'on peut s'attendre dans les grandes lignes, sur une présentation de 1h ça peut prendre 20 à 30 minutes. Fonctionnalités, applications et services qui sont en plus de ce qu'on a déjà vu avec la Switch 1.Concernant les jeux et ce qui serait dans les 30 minutes restantes de la présentation (durée équivalente à un Nintendo Direct classique), on sait qu'on aura donc en plus de ça 2 livestream de Nintendo Treehouse dédié à une démontration des jeux montré durant la présentation.Bon moi je suggère un maximum de 3-4 jeux Switch 2 produits par Nintendo pour cette année (pour l'été, l'automne et l'hiver). Ne vous attendez pas à une masse de jeux first party comme Nintendo l'avait présenté en janvier 2017 pour l'Année 1 de la Switch. 3-4 jeux Nintendo pour la Switch 2 ça peut sembler peu, mais il y a également les jeux Switch 1 qui arrivent aussi cette année et la console est rétrocompatible c'est déjà ça de gagner sur le catalogue.Si on a masse de jeux, cela viendra des tiers qui pourraient être inclus dans cette présentation demain histoire de montrer que la console sera soutenu en jeux et on pourrait tout à fait s'attendre à voir des jeux PS4/PS5 sorti ces dernières années sortir dans leur "version Switch 2", voire un simple sizzle reel de 1 minutes avec tous les jeux tiers qui sortiront cette années et l'année prochaine sur cette nouvelle console.Premier jeu Nintendo : un évidence, le nouveau Mario Kart devrait avoir une bonne dizaine de minutes de présentation, histoire de montrer l'évolution dont les circuits immenses et plus d'une vingtaine de joueurs en même temps d'après ce qu'on a pu apercevoir dans le teaser du jeu lors du reveal de la Switch 2. Je parie même que le nouveau Mario Kart pourrait être le seul jeu dédié d'un des 2 livestream de Nintendo Treehouse.Second jeu Nintendo : une nouvelle licence qui exploite les nouveaux Joy-con. Sur la présentation de 2017 on avait eu ARMS (par la Team Mario Kart d'ailleurs), donc on pourrait tout à fait s'attendre à ce que Nintendo soit en tout cas créatif.Troisième/quatrième jeu Nintendo : Carte Blanche. Ça peut être tout et n'importe quoi, d'un remake graphique pour montrer la puissance de la console à Splatoon 4 ou/et Mario Maker 3 en passant par un jeu casual pour appâter le grand public... Un tout cas 1 jeu suffirait pour une certaine niche de joueurs, pas besoin d'en avoir 3-4 jeux de la sorte et qui risquerait de se faire concurrence.Si Metroid Prime et Pokémon Legends Z-A n'ont pas leur dates de sortie, cela ne veut pas dire que ces 2 jeux auront une "version Switch 2" ou encore moins que Metroid sortira le même jour que la Switch 2. N'oubliez pas qu'ils restent des jeux Switch 1 présenté pour la Switch 1, et étant donné que la Switch 2 est rétrocompatible des "versions Switch 2" ne sont pas essentielles, Nintendo a déjà un argument commercial et c'est Mario Kart. Je peux me tromper, mais la logique commerciale est ainsi.Bref. Mesurez vos attentes pour demain et meilleur sera votre appréciation (ou pas mais ça ne dépend plus de moi)