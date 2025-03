-Les ennemis incluent: des monstres humanoïdes, des mutants et des créatures mythiques du folklore japonais.



-Les armes du joueur incluent : des haches, des tuyaux de fer, des pieds-de-biche, des couteaux et des lances traditionnelles.



-Aucune arme à feu dans le jeu et gameplay à la 3ᵉ personne.



-Scène de rituel sacrificiel.



-Certaines attaques ennemies peuvent entraîner l'empalage du personnage au niveau du cou et/ou le déchirement du visage.



-Un personnage va brûler vif à l'intérieur d'une cage et une femme sera marquée au fer rouge.



-Des scènes de tortures seront présentes, notamment avec un repas composé de morceaux venant de corps humains.



-Un concept art représentant un personnage ressemblant à un mannequin nu aura les fesses exposées et les seins partiellement exposés.



Les informations proviennent du site de classification des jeux vidéo ESRB, révélant des informations encore non dévoilées sur le jeu Silent Hill F qui semble se diriger vers une expérience encore plus intense et violente que le Silent Hill 2 Remake.En effet, Silent Hill F vient de recevoir la classification CERO : Z (18+ au Japon), alors que Silent Hill 2 Remake avait reçu une classification CERO : C (17+).Voici les informations qui sont actuellement en circulation sur les réseaux sociaux à cause du site ERSB Ratings :*Vous avez le format vidéo plus bas avec la source et avec des détails plus approfondis. Bon visionnage.*