Cet ensemble de 1 972 pièces permet aux constructeurs de recréer Mario dans son kart standard et comprend une figurine posable avec une tête et des bras mobiles. Le support inclus permet aux fans de présenter le kart sous des angles dynamiques, comme si Mario était en train d'accélérer dans une course de haut niveau ou de dériver dans la plus pure tradition de Mario Kart.



L'ensemble LEGO Super Mario : Mario Kart offre une expérience de construction amusante et gratifiante, conçue pour les amateurs LEGO chevronnés comme pour les nouveaux venus. Les instructions étape par étape sont disponibles à la fois dans la boîte et sur l'application LEGO Builder, qui offre des outils intuitifs comme la rotation en 3D et le suivi de la progression pour une expérience de construction interactive.



Une fois terminé, l'ensemble Mario Kart s'impose dans la maison de tout fan, qu'il s'agisse d'une salle de jeu, d'un salon ou de la décoration d'un bureau. C'est plus qu'un simple modèle, c'est une célébration de la série Mario Kart.



Le jeu LEGO Super Mario : Mario Kart - Mario & Standard Kart est disponible en précommande dès maintenant, et sera disponible à l'achat à partir du 15 mai 2025 sur www.LEGO.com/MarioKart et dans les magasins LEGO, au prix de €169.99 / £139.99 / $169.99.





Nintendo et LEGO profitent du Mario Day (10 Mars) pour dévoiler le set de construction Mario Kart incluant Mario et le kart de Mario Kart 8, dont un visuel avait été leaké comme visiblement tous les produits LEGO.Parmi les autres annonces du Mario Day : L'ajout des musiques de SMB3 dans Nintendo Music, et une mise à jour pour Alarmo.