Ainsi s'achève ce duel opposant ces 2 géants de chez Fromsoftware.2)1)- Bloodborne remporte le classement, tout comme il l'avait déjà remporté contre Dark Souls 3. La formule open world de Elden Ring n'aura pas plu à tout le monde, même si certains membres soulignent que c'est la formule "Souls" la plus abouti à ce jour, et où l'exploration est la plus réussi.Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !