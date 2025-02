Après les versions consoles voici l'analyse de Digital Foundry sur la version PC de MH Wilds :-La précompilation des shaders prend 6 minutes sur un 9800X3D et plus de 13 minutes sur un Ryzen 3600.-Textures horribles même sur les textures en high.- Majeurs frame time spikes quand on tourne la caméra sur un PC avec une 4060 avec des réglages high et 1440p DLSS en balanced, ce qui en soit équivaut à une résolution interne en 835p.-Les mêmes textures horribles sont présentes en utilisant une RTX 4070 de 12 Go.- Vous devez réduire la qualité de la texture à Moyenne sur les GPU de 8 Go pour éviter les stutters et frame time spikes, mais ils semblent encore pires. déplacer rapidement la caméra provoque toujours des frame time spikes.-Lorsque vous déplacez lentement la caméra, ces frame time spikes ne se produisent pas.-Le problème de frame time persiste même avec des textures en low.-Ce problème est atténué sur une 4070. Alex soupçonne qu'il s'agit d'un problème de streaming dans lequel la charge de décompression du GPU est trop importante pour les GPU bas de gamme et provoque des frame time spikes massifs.-Ne recommande pas le jeu aux propriétaires de GPU de 8 Go et à la prudence même pour les GPU upper mid-range comme la 4070.-Le jeu semble cassé sur les GPU Intel. Arc 770 a un framerate entre 15-20 FPS avec des textures manquantes et d'autres bugs visuels.-Vous pouvez résoudre ces problèmes dans une certaine mesure sur un système haut de gamme.-Pour le moment, il ne peut pas effectuer de réglages optimisés, car cela donne au jeu un aspect visuellement inacceptable.Dans un sens au moins pas de jaloux le jeu est très mal optimisé qu'importe la plateforme.Par contre il va peut-être falloir se poser une question sur l'intérêt des reviews quand MH Wilds sur Metacritic pour sa version PC à un score de 88 pour 40 reviews et à première vue aucune ne fait un constat alarmant sur l'optimisation du jeu sur PC.