Je fais parti des rares personnes à jouer encore avec ma ludothèque Wiiu (no comment svp)

J'ai malheureusement en plus d'avoir une Wiiu, une console qui a le syndrome de la mémoire corrompue... (tout va bien avec cette console)

Habituellement, je dois effacer le contenu du jeu auquel je veux jouer (1 seul fois, pas à chaque utilisation... )

Sauf que la j'ai voulu réinstaller SSB (disque physique mais Maj obligatoire) et la mise à jour ne veut pas s'installer (mémoire corrompue) du coup, le jeu est inutilisable...

Donc ma question est la suivante :

Y a t'il une autre méthode pour contourner ce problème ?

Et si je crack la console, vais-je pouvoir utiliser la console malgré ce défaut de "mémoire corrompue"?