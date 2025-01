Je pense que votre avis en tant que possesseurs du jeu peut être extrêmement utile actuellement, car entre le shadow drop, les élitistes qui détestent la version Sigma, les nouveaux venus qui ne savent pas à quoi s'attendre et ceux qui attendent la version physique, les interrogations doivent être nombreuses.À ce que j'ai compris, le jeu est un mix de la version Sigma 2 sortie sur PS3 et la version originale sous Unreal Engine 5.Personnellement, je compte le prendre sur PC car les fans vont tout simplement rajouter des Mod de fou, comme de nouvelles difficultés, de nouveaux challenges, des majs graphiques, etc.Dans tous les cas, je reste très curieux de votre avis sur ce joyau sanglant de la 360. Le retour de la licence Ninja Gaiden fait vraiment plaisir et on ne souhaite que le meilleur pour le quatrième volet en automne 2025.