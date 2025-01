Capture d'écran de la version Wii U







Capture d'écran de la version Wii U



Elma





Lin





Tatsu et Vandham





Irina, Gwen, Doug, Hope, HB,

Yelv, Lao, L, Frye, Phog,

Alexa, La Sicaire, Bozé, Celica et Mia.





Nagi et Maurice Chausson. ElmaLinTatsu et VandhamIrina, Gwen, Doug, Hope, HB,Yelv, Lao, L, Frye, Phog,Alexa, La Sicaire, Bozé, Celica et Mia.Nagi et Maurice Chausson.



Original / Definitive Edition Original / Definitive Edition







Un skell wrothien pour la comparaison



Un skell wrothien pour la comparaison



Intro du jeu: Ghost VS Ganglion Intro du jeu: Ghost VS Ganglion

-----

Je vous propose un récapitulatif ainsi qu'une analyse (mais je vais pas trop m'avancer en vrai) du dernier trailer de Xenoblade X Definitive Edition. Cette fois on va procéder par ordre de ce qui est montré dans la vidéo, mais je vais aussi parler de ce qui a été présenté en image et en vidéo sur le site officiel japonais., vous êtes avertis.Hourra, les textes affichés sont lisibles. C'était LE point noir du jeu pour une majorité de joueurs (exclu moi, moi ça me convenait...), mais c'était nécessaire certainement pour le mode portable.Première nouveauté, ou plutôt changement ici, ce sont les menus et les affichages (UI). A l’instar de Xenoblade DE, Xenoblade X DE aura lui aussi des interfaces entièrement refaites. Les menus et icones ont désormais un design épurés voire simplifié voire même plus austère je trouve (je préfère les interfaces Wii et Wii U personnellement). Mais la présence d’un schéma pour le Metamode (qui remplace l’Enchainement pour information) lorsque celui-ci est enclenché en haut à droite est un gros + sachant que c’est une mécanique sur Wii U qui n’avait pas de tutoriel passé son introduction.Sur la 3e capture d'écran plus haut, il y a une nouveauté en plus du schéma Metamode, c'est une nouvelle jaune appelé en anglais "Quick Recast". Cette jauge se remplit durant les combats avec des auto-attaques. Une fois activée avec le bouton Y, elle permet de raccourcir les temps de chargement des Arts (cooldown). Cette fonctionnalité sera aussi disponible pour les skells.Follow Ball, la mécanique qui permet de se diriger vers un objectif donné, est toujours présent et dans les quelques secondes de visibilité dans le trailer semble amélioré avec désormais une trainée de lumière, plus longue à défaut d’être permanente comme c’est le cas dans Xenoblade 3.Affichée sur le Wii U Gamepad à l’origine, désormais la map est disponible dans un nouveau menu dédié incluant la map segmentée et le FrontierNav. Pareil, le design de la map et ses icones semble plus épuré que sur Wii U.Le créateur d’avatar a été mis à jour avec de nouveaux assets, dont de nouveaux tatouages ainsi que des coupes de cheveux basées sur Mythra et Nia de Xenoblade 2 coté avatar féminin. A voir les cameo coté avatar masculin, et on peut imaginer de nouveaux choix de voix (la version Wii U avait déjà les doubleurs JP et EN de Shulk et Fiora). Certains ont aussi remarqué que les assets ne sont pas 1:1 avec la version Wii U, certaines coupes de cheveux sont par exemples raccourcis.Aucun info sur le slide «taille de poitrine » de la version japonaise de Xenoblade X (et dont j’en avais parlé ici) , j’espère qu’il y sera...D'autres points rapides niveau gameplay :- On pourra passer au dessus du niveau 60 qui était le niveau maximum.- On pourra sauter avec un skell ayant le module de vol (avant sauter enclenchait le vol).- Il y aura des nouvelles pièces d'armures, nouveaux vêtements et nouvelles armes.Avant de parler des vraies nouveautés vues dans le trailer, un détour par le site officiel du jeu. Si le commandant Nagi et Irina sont visibles dans le trailer, le site officiel présente lui davantage de visuels avec les artworks des personnages principaux, les différents membres du BLADE.Je rappelle que Xenoblade X est l'opus de la série avec le plus de personnages jouables, hormis Tatsu/Vandham/Chausson ci-dessus. Et ça n'est pas fini car cette Definitive Edition en introduirait au minimum 1 de plus...Les personnages sont sensiblement les mêmes que leur version d’origine, hormis Lin qu’on savait déjà pour sa nouvelle coupe de cheveux. Seule l’alienne Celica a ses oreilles plus courtes que dans la version originale du jeu.Pendant que j'y suis, juste pour signaler qu’il n’y aura pas de censures sur GoetiaPremière grosse nouveauté, vraiment cette fois, c’est l’introduction d’un premier nouveau personnage.La séquence se déroule sur le continent de Sylvalum, on voit une personne piloter un skell lui aussi inédit, manœuvrant pour combattre 2 monstres. Ce personnage à la voix féminine porte une combinaison blanche avec le texte « BLADE » sous entendant qu'elle fait parti des alliés, ainsi qu’un casque original formant une tête de monstre. Pas plus d'information à son sujet, tout l'attention porte en réalité sur son skell (= le mecha).Un tweet de Nintendo nous donne le nom du skell : il a pour nom Hraesvelg. Le skell n'est pas présent sur Wii U... Mais il est illustré dans l'artbook japonais du jeu.Le truc c’est que dans cet artbook, ce skell est indiqué être associé au Chevalier Noir, un autre personnage visible seulement dans la cinématique post-crédit (voir plus bas). Ce n’est donc visiblement plus le cas. Aussi, ce skell est dit être construit avec une technologie plus avancée que celle de la Terre. L'esthétique japonaise fait penser aux skell wrothien, les félins humanoïdes. Notre inconnue pourrait être alors une wrothienne jouable ou une humaine associée aux wrothiens, la quête annexe potentiellement disponible après que les wrothiens aient rejoint les humains.Un nouveau plan sur Oblivia présente 2 skells spéciaux. Alors ce ne sont pas des nouveaux mechas, ces derniers existaient déjà sur la version Wii U mais exclusivement liés à 1 ou 2 quêtes annexes online. Ces skells se nomment Neilnail Albus et Neinail Furvus.En revanche le plan suivant montre bien un tout nouveau personnage féminin, visible à coté de Cross (l’avatar) et les 2 skells sur le plan précédent.Ce personnage est un rework d’un personnage présent que sur l’artbook du jeu, surnommé Neilnail (ou Neil Nail). Elle est présentée comme une alienne de la race Qlurian, la même race que Celica. Difficile à dire si elle sera jouable.Les 30 dernières secondes de la vidéo montre le tout nouveau contenu du post-game du jeu.Sur Wii U et sans entrer dans les détails pour les nouveaux joueurs, le jeu se termine avec un plan éloigné de Lao, étendu sur la plage, avec un individu qui se dirige vers lui, individu surnommé « Chevalier Noir » d’après son modèle et les informations de l’artbook japonais (et je vais continuer de l’appeler ainsi, même si ce n’est certainement plus son nom aujourd’hui).On a désormais une information : cet inconnu a les cheveux blancs. Et c’est tout. En réalité, on devinait déjà à l'époque que ce mystérieux personnage est en réalité le partenaire d'Elma et le héros qui a sauvé l’équipage de l’attaque des Ghost, attaque qui a provoqué le crash du vaisseau sur Mira. De là à dire qu'il partage le "même secret" qu'Elma, il n'y a qu'un pas.Les Ghost, ce sont des aliens qu’on ne voit qu’au tout début de Xenoblade X sur Wii U et dont on ne voit que leur vaisseaux, dans une guerre avec le Ganglion se déroulant au-dessus de la Terre et qui provoquera sa destruction. Ils seront certainement les ennemis ultimes du jeu. Peut de chose à dire, si ce n'est qu'un plan montre une attaque des Ghost sur Elma et la bande à Oblivia sur ce qui semble être la même zone où plus tôt dans le jeu on réaffronte Goetia cette fois à bord de son skell.Pour défendre le vaisseau, le Chevalier Noir utilisait alors un skell pour attaquer, ce skell est le même que dans la séquence de fin de la vidéo où il arrive à tuer plusieurs Ghost (ci-dessus le comparatif).Alors certains y voit un lien entre le skell du Chevalier Noir avec les formes Ouroboros de Xenoblade 3. C'est possible, mais je n'y crois pas, sachant que ces designs ici sont simplement réalisé par la même artiste CHOCO (notamment beaucoup de similitudes entre la forme Ouroboros d'Eunie et un des set d'armure dans Xenoblade X dont je n'ai plus le nom).Je n'y croyais pas mais on aura bien une nouvelle zone inédite à explorer, reste à voir sa taille mais à priori elle serait bien bien plus petit que les 5 continents du jeu (et conditionnée au post-game, en théorie).Ci-dessus, on peut potentiellement voir la montagne de Primordia (image de gauche) ainsi que la sphère géant de Sylvalum (celle de droite), mais difficile à confirmer, il pourrait aussi s'agir d'autres îles volantes inaccessibles.Ici, vaisseau Ma-non est visible en bas à droite, ce qui est intéressant car sur Wii U, ce dernier n’apparait qu’à 2 endroits : à Oblivia au début dans une cinématique, puis définitivement en parti au dessus de NLA après que les Ma-non aient rejoint les humains (et visitable). Un peu comme si on avait utilisé le vaisseau Ma-non au lieu des skells directement pour aller sur ces nouvelles terres.Enfin, assez évident à voir mais la zone semble être dans une sorte de bulle, comme si elle était isolée du reste de Mira.Voilà ce qu'on pouvait récapituler et analyser un minimum avec le dernier trailer pour Xenoblade X Definitive Edition. Si j'ai oublié des choses, j'éditerais l'article.