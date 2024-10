Bonnes censures, les tenues sont réadaptées spécifiquement pour Lin. On ne peut vraiment pas parler de "censure" en vrai...







... Mauvaise censures où ça ne fait que rajouter des bouts noir pour cacher son corps à des endroits pas censuré dans d'autres skins... Bonnes censures, les tenues sont réadaptées spécifiquement pour Lin. On ne peut vraiment pas parler de "censure" en vrai...... Mauvaise censures où ça ne fait que rajouter des bouts noir pour cacher son corps à des endroits pas censuré dans d'autres skins...



Nia dans Xenoblade 2 Nia dans Xenoblade 2

C'est la question dont on aura la réponse pas avant la sortie du jeu, j'imagine.Très attendu pour mériter une seconde vie sur Nintendo Switch, le remaster Xenoblade X: Definitive Edition a été annoncé hier pour une sortie le 20 mars prochain avec notamment une refonte des modèle 3D des personnages, désormais plus "anime" à l'instar de Xenoblade DE. Mais ce que Nintendo n'a pas explicité ailleurs que sur le site web japonais du jeu c'est que ce portage est basé sur la version occidentale de Xenoblade X, y compris au Japon donc.Vous seriez tenté par me répondre que la version japonaise de Xenoblade X avait des DLC payant, qui étaient tous inclus chez nous, et que du coup tout le monde en profitera sur cette nouvelle version complète. Mais ça n'est pas cela car un autre astérisque sur le site officiel japonais (ci-dessus) précise que les DLC de la version Wii U (à l'époque 4 perso + 3 mecha) seront bien inclus dans cette nouvelle version Nintendo Switch.Ce qui change entre la version japonaise et la version occidentale, c'était la censure et cette censure est donc potentiellement aussi présente pour les joueurs japonais sur Switch. Je vais faire le point sur 2 des 3 censures, la 3e étant une censure de traduction dans la localisation du jeu à l'anglais (et les japonais devraient logiquement avoir leur version originale).Cette censure pourrait tout à fait disparaître avec le remaster, tant il est absurde. Dans Xenoblade X, ce qui change avec les autres opus de la série c'est que le personnage principal est créé par le joueur, puisque le jeu propose des activités et missions online (dont la possibilité de jouer à 4, ou encore de recruter temporairement dans son équipe l'avatar d'autre joueur). On a un créateur d'avatar assez complet mais qui dans la version japonaise comporte une option supplémentaire : la taille de poitrine si vous faites un personnage féminin. Option qui avait été simplement supprimé de la version occidentale.Pourtant le jeu n'est pas timide en personnages féminins visuellement suggestifs et qui pour le coup n'avaient pas été censuré, je pense à Goetia (et le gros plan sur son cul...), Ga Buidhe (qu'on espère jouable cette fois) et les races Definian et Milsaadi, sans parler de certains skins casual pour les personnages jouables (dont les skins maillots de bains et bunnysuit...). Pouvoir personnaliser complètement l'apparence de son personnage féminin et être unique face aux autres joueurs en ligne ça doit passer par la taille de la poitrine différent selon les joueurs.Il est envisageable que l'option de la taille de poitrine pour l'avatar féminin soit de retour même si ce remaster est basé sur notre version occidentale de Xenoblade X, après tout il est assez évident que le jeu aura des améliorations ergonomiques et le changement des modèles 3D est une réponse aux critiques de l'époque.La série Xenoblade a son petit lot de censure sur ses personnages féminins : La physique des seins de Sharla et Vanea n'existe plus dans le remaster Xenoblade DE (alors que pourtant certaines Lames dans Xenoblade 2 c'est boing boing force 9...), et Mythra s'est vu rajouter un skin cachant sa poitrine et ses jambes dans Xenoblade 2 notamment à l'occasion de de son apparition dans Super Smash Bros Ultimate (l'apparence de Pyra est également légèrement censurée dans ce dernier).C'est aussi le cas dans la version occidentale de Xenoblade X où le personnage de Lin ne pouvait simplement pas porter de skins suggestifs sans être censurée plus ou moins intelligemment. Certains skins donnaient un apparence adaptée, d'autres non et se contentaient de cacher le corps avec des bouts noir.Cette censure avait vivement fait réagir la communauté vu l'âge du personnage (Lin a 13 ans). Un compromis serait de réadapter les skins grossièrement censurés pour que Lin est une apparence spécifique avec tous les skins du jeu (genre au lieu du bikini, avoir un maillot 1-pièce comme celui de Nia dans Xenoblade 2 par exemple).Notez au passage qu'après Elma (qui ressemble ici davantage à quelqu'un de la série...) le modèle de Lin a lui aussi été modifié. Elle n'a désormais plus qu'une seule barrette Monado (le clin d'oeil au premier opus), sa coupe de cheveux étant différente de la version Wii U. Pas de changement apparent pour Lao et le Nopon Tatsu.En espérant que Xenoblade X Definitive Edition ne censure pas plus que l'original l'avait fait, on va attendre plus d'information mais vous voilà prévenu.