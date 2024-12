Le livre est écrit par Jéréme Priam

Disponible le 13 Février 2025







Xenoblade est l'histoire d'une renaissance : celle du studio Monolith Soft et de son créateur emblématique Tetsuya Takahashi. Celui-ci a d'abord connu deux échecs successifs dans la réalisation du projet de sa vie. Dévorés par l'ambition démesurée de leurs récits mélangeant science-fiction, philosophie et religion, Xenogears et Xenosaga se sont achevés précipitamment, dans la douleur.



Takahashi a alors changé d'approche. Avec le concours de Nintendo, qui a racheté son studio, il a mis l'accent sur le plaisir de jeu ; en cela, Xenoblade marque tant l'épure et la synthèse que l'aboutissement de la grande série Xeno. Si les histoires se révèlent plus directes, moins denses et alambiquées, elles sont toujours portées par des thèmes profonds et des émotions fortes. Surtout, elles sont sublimées par des aventures épiques, où le joueur est invité à parcourir des plaines s'étendant à perte de vue, sur le corps de gigantesques divinités.



Que ce soit à travers la trilogie Xenoblade ou avec l'épisode expérimental Xenoblade Chronicles X, Takahashi et Monolith ont conquis un nouveau public tout en prouvant que le genre du J-RPG était encore capable d'impressionner et de se renouveler. Coulisses du développement, univers, thématiques, musiques, game design : à travers cet ouvrage, l'auteur Jérémie Priam explore l'ensemble des ingrédients qui ont permis aux jeux Xenoblade de se hisser parmi le fleuron du genre et de devenir des oeuvres de coeur pour des millions de joueurs.







Si Vous avez aimé l'excellent ouvrage de Charles de Clercq sur Saga et xenogears, sachez que j'ai une très bonne nouvelle pour vous.Third édition annonce la sortit d'un bouquin sur la saga Xenoblade. Comme d'habitude, il s'agira de revenir sur les jeux et de décrypter les thèmes, la génèse des différents projets et l'impact qu'ils auront eu sur les gens et le genre en lui même.Damien mecheri a annoncé qu'ils sortiront surement un third EX (podcast)consacré a la licence xenoblade avec l'auteur du livre.je vous laisse avec la vidéo de Tetryl( qui a bossé sur la couverture du livre)2025 commence déjà bien.