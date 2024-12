Gratuit comme les précédents niveaux et avec des nouveaux bots apparemmentAccessible uniquement si vous avez terminé le jeu. La Team Asobi voulait nous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et nous remercier pour l'accueil incroyable qu'a reçu AstroBot depuis sa sortie.

posted the 12/11/2024 at 02:39 PM by sora78