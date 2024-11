Je vais me faire des ennemis, mais FFVIII est pour moi le meilleur FF de la génération PS1. Même si j'ai aimé le VII ainsi que le IX, son histoire, ses personnages, son univers, son gameplay, son OST, font que le VIII est mon préféré, encore aujourd'hui. La scène d'ouverture est une claque monumentale avec son thème splendide.

Les différents personnages sont bien écrits, et quasi tous évoluent au fur et à mesure. Techniquement, il est bien au dessus de son prédécesseur. Terminé les personnages en SD un peu trop cubiques ; ici, ils sont réalistes. Côté gameplay, les matérias sont remplacés par un système où les invocations jouent un véritable rôle. Les G-Force ont des capacités influant directement sur les personnages, et apprennent de plus en plus, pouvant même oublier une capacité pour une autre.

[quote]Sans oublier le système de magie qu'on peut lier à nos stats, et plus nous en avons en stock, plus la stat liée est élevée. Au final, on peut personnaliser aux petits oignons chacun de nos personnages, les rendant pratiquement invulnérables à la majeure partie des magies et des changements d'état. Une belle aventure, une fin magnifique, des cinématiques incroyables. Bref, le meilleur FF.[quote]/