Je vous propose en lisant cet article de vous plonger ou replonger dans deux musiques chill de Bravely Default 2 (Vous avez aussi 50 thèmes de combats épiques mais plus compatible avec un footing que de la lecture !). J’ai lu pas mal d’horreur ici au sujet de ce jeu pourtant savoureux alors j’avais envie de lui donner un peu d’amourUn petit article auquel je songe depuis un bail pour simplement vous présenter le bonheur que pourrais être une Switch à 2 écrans à l’image des Nintendo DS… comment y parvenir, mais aussi pourquoi ça risque vraiment de ne pas se faire (pas glop !). Il est d’ailleurs temps que je m’y mette avant que les vraies infos tombent !Je commence par ça histoire de donner un peu de crédibilité à l’article, il est plus simple qu’il n’y paraît. De base on pourrait se dire « hey mais comment tu fais pour le mode TV/Salon » ben finalement un peu ce qui a déjà été fait avec les Joycons et ses manettes en kit. Nintendo aurait pu fourguer une manette pro en bundle avec la console pour régler le problème… Sauf que ça avait forcément un coût. L’autre avantage pas négligeable des Joycons c’est leur polyvalence, ça peux servir de mini manettes pour les jeux simples ou faire du motion gaming.Bref appliquons ce principe à ce fameux 2ème écran.; ou un plutôt même un Gamepad (salut à toi vénérable Wii U) dans le sens où « le cœur » de la machine sera bien logé sous votre TV, dans son dock. De cette manière la Switch 2 contourne sans trop de problèmes la question du jeu dans le salon.Pour les récalcitrants qui ne voudrait pas avoir ça dans les mains et jouer avec un Pad pro dans leurs mimines on peux imaginer que l’écran disposerait d’un stand pour la poser sur une table basse par exemple.Je ne vais pas trop insister sur cette partie en fait. De base avoir une console qui se referme sur elle-même tel un coquillage c’est quand même vachement rassurant, les 2 écrans se protègent mutuellement, c’est beau ! Pour le reste j’ai envie de vous renvoyer à ce que faisaient les Nintendo DS ou le Gamepad, des trucs bien cool donc.Deux consoles très différentes, avec leur spécialités, qui n’affaiblissaient pas l’autre. Nintendo a vendu 250 millions de machines a cette époque, c’est pas pour rien et c’est une situation qu’on reverra probablement jamais pour moultes raisons.Obvious mais forcément ça rend l’arrivée des jeux DS/3DS dans les offres Nintendo Switch Online beaucoup plus pertinente et sexy.Alors rangez deux secondes les FPS et 1064p, je parle là de patchs (sur les jeux principaux comme Zelda) visant à vous afficher la map, l’inventaire ou autre. Evidemmentqui vont cohabiter sur les deux générations, les versions Switch 2 seraient meilleure techniquement mais aussi de par la présence de cet écran. Ça permet aussi simplement d’avoir une nouveauté un peu plus marquante et visuelle qu’une simple Switch boostée en teraflops.Bon c’est la partie la moins fun, on ne va pas se mentir, je ne parierai pas ma caisse là-dessus donc, même si elle n’est plus toute jeune. On peut déjà commencer par le plus simple : impact sur le coût de production, la durée de la batterie (qui risque déjà de base d’être aux fraises). Aussi quand tu te lances là dedans tu demandes forcément quelque part un effort de plus à la console qui doit streamer le l’image vers cet écran (encore une fois une vibe Wii U Gamepad).qui vont forcément se sentir un peu obligé de faire quelque chose de cet écran supplémentaire alors qu’ils voulaient porter leur jeux trankilou en mode semi-automatique.C’est un peu paradoxal d’ailleurs parce que c’est supposé donner de la valeur ajoutée à tes jeux mais au final ça peut emmerder plus le monde qu’autre chose, développeurs… comme clients en fait.Il voulait juste jouer à Mario Kart sans se prendre la tête un peu comme il conduit après une dure journée de boulot, sans regarder dans le rétroviseur que pourrait afficher ce 2ème écran.Faire comprendre un changement de génération en se contentant de balancer des jeux clinquants à la sortie, en mettant un écran plus grand, en mettant un « 2 » sur la boîte et en augmentant le prix de façon conséquente, là c’est clair et efficace, personne ne se pose de questions. C’est bien ça qui a 90% de chances d’arriver et quelque part ouais je trouve ça juste