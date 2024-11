Cette semaine dans votre l'Hebdo du pixel sublime avec Dragon Quest III HD-2D Remake, des polygones étranges avec le très indé Sorry We're Closed ainsi que les casquettes fluos de Mario et Luigi embarqués, parait il, dans une épopée fraternelle. Mais dans cette émission, nous vous parlons également de l'actu du JV, de la grève chez DON'T NOD et de tout un tas de films et bouquins cools pour votre week-end.

Bonne émission !

Toujours un plaisir d'écouter un passionné (moguri) parler de JRPG, surtout quand c'est un pilier fondateur comme DQ3.Je trouve qu'il résume tellement bien pourquoi certaines personnes(comme moi) trouve que le jrpg est le meilleur genre vidéoludique.Un jeu que je recommande aussi, une expérience qui n'a fait presque aucun compromis par rapport a la monture snes et pourtant toujours d'actualité, toujours aussi agréable et romanesque.l'essence du JRPG.(par contre contrairement a ce que j'entends ici, la version switch est pas jojo et rame parfois dans certaines villes)