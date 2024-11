Tous ces éléments - le cadre, l'art et la musique - distinguent South of Midnight d'une manière majeure et m'ont rendu extrêmement enthousiaste à l'idée de mettre la main dessus. Le revers de la médaille, c'est que ce que j'ai vu du gameplay offrait beaucoup moins d'originalité. Le combat ressemblait à un système assez banal d'esquives, de frappes et de coups de grâce qui ont déjà fait leurs preuves, et l'exploration reposait sur des doubles sauts, des courses en l'air et des grappins pour atteindre des endroits éloignés, ce qui est assez classique. Le combat contre le boss Tom à deux doigts, par exemple, était un processus très répétitif consistant à sauter par-dessus des attaques télégraphiées et à se jeter sur l'alligator lorsqu'il présentait une opportunité évidente de le faire.

Compulsion Games précise que si le gameplay doit être captivant, il n'est pas aussi important que l'histoire, la musique et les autres éléments sur lesquels ils ont clairement mis l'accent. Au lieu de cela, ils gardent des niveaux relativement courts pour une histoire d'une dizaine d'heures et misent tout sur la présentation et la construction du monde exceptionnelles de South of Midnight, et jusqu'à présent, je suis convaincu qu'ils pourraient bien y arriver. Après tout, même sans y avoir joué, le jeu m'a fait forte impression. Espérons qu'il tiendra ses promesses lorsque nous pourrons enfin y jouer l'année prochaine.

Le documentaire South of Midnight présente l'acteur Jar Jar Binks et détaille le monde, les créatures et la représentation du jeu:Preview IGN:South of Midnight fonctionne sur Unreal Engine 4 et vise 60 images par seconde sur Xbox Series X|S.