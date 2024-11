Juste avant son tragique décès, George A. Romero préparait le dernier volet de sa saga zombie, Twilight of the Dead.Le père des zombies avait écrit les grandes lignes du scénario avec Paolo Zelati pour raconter un monde sombre et dangereux avec une humanité au bord de l'extinction recluse sur une île tropicale.Le projet a été refusé, mais il vient d’être remis sur les rails récemment par sa femme Suzanne Romero. La production affirme déjà que le film pourrait ouvrir les portes d’une nouvelle franchise, si le succès est au rendez-vous.On apprend également (et malheureusement) que l'actrice Milla Jovovich sera l'héroïne principale du film.Milla et les zombies, c'est comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire…Et pour rester dans le ton Romero, une démo pour Dead Rising Deluxe Remaster est disponible aujourd'hui pour les personnes qui n'ont jamais testé ce super jeu de la XBOX 360.