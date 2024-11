Jeux Vidéo

Pour marquer trois décennies de passion et d’innovation dans le monde du jeu vidéo, PlayStation dévoile uneen édition limitée, spécialement conçue pour l’occasion ! Dans le cadre de cette offre anniversaire, profitez d’une carte collector d’une valeur de, disponible exceptionnellement au prix de. Aux États-Unis, la carte deest quant à elle proposée au prix deAvec ces cartes exclusives, faites plaisir ou faites-vous plaisir ! Utilisez-les pour explorer le vaste contenu du PlayStation Store : jeux, extensions, abonnements PlayStation Plus et bien plus encore.Cet anniversaire est célébré avec unerendant hommage à la console originelle PlayStation®. Des éléments de design rétro à un thème emblématique, chaque produit de cette gamme exclusive célèbre trois décennies d’héritage vidéoludique.Ne manquez pas cette chance de vous offrir unet de participer aux célébrations. Restez connectés pour plus de promotions, événements et surprises sur PlayStation.com et le PlayStation Blog – la fête ne fait que commencer !