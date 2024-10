Et si l’avenir de Pokémon était un retour à la 2D ?C’est en tout cas l’idée qu’a explorée un YouTuber nommé Shemne au cours de l’année écoulée. Il a recréé Pokémon Noir et Blanc dans le style visuel d’Octopath Traveler. Bien qu’il ait commencé en tant que débutant complet en pixel art, en modélisation 3D et en utilisation d’Unreal Engine, il a prouvé qu’avec détermination et persévérance, tout est possible.Personnellement, c’est exactement ce que j’attends du remake de Noir et Blanc. Mais avec la politique actuelle de la Pokémon Company, on risque plutôt de se retrouver avec la 3D peu soignée des remakes de Perle et Diamant.