Sorti un 26 octobre 2004 en Amérique du nord suravec de très grosses attentes surtout après les succèsdeetfait l'unanimité que ce soit du coté de la presse avecun 95 metacritic ou du coté des joueurs, ce jeu a marqué une génération entière. Souventcité parmi les grands classiques du jeu vidéo, il est pour beaucoup le "GTA Ultime".Développé en deux ans seulement par, il proposait l'une des plus grandes maps de l'ère 128 bits, avecun monde ouvert immense et détaillé pour l'époque ou on pouvait faire tout et n'importe quoi.s'est vendu à plus de 27 millions d’exemplaires selon les derniers chiffres qui remontent à 2011, ce qui enfait de lui le troisième opus le plus vendu au monde juste derrière le quatrième et le cinquième volet.