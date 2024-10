Voici un des sourcebook officiels du jeu de role Cyberpunk 2020 à l'origine de Cyberpunk 2077 en JV.Neo Tribes est un sourcebook qui se focalise sur les nomades et il inclut une chapitre sur l'unité et la diversité aux USA dans l'univers du jeu.Accrochez vous bien c'était en 1994 et c'était une visions sur le futur vous allez avoir froid dans le dos tant c'est précis et rappelez vous qu'en 1994, l'ESG, le DEI, le concept de LGBT+, le wokisme tout cela n'existait pas et était encore loin d'être un mot.En fr:1994...