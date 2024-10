Depuis 1 mois j'ai un nouveau PC, et bien entendu je me suis remis à Counter, précisément le nouveau à savoir le 2, le soucis, c'est que faute d'un ordi à la ramasse depuis des années, j'ai joué très peu joué au jeu durant cette période.J'ai beau avoir commencé sur la version 1.6 à l'époque, je faisais même des lans au début des années 2000, et j'étais plutôt bon mais c'est là qu'on voit qu'on perd énormément en level, quand on joue pas depuis longtemps et ça pardonne pas.J'ai peur pour Starcraft 2Vous avez déjà vécu ça aussi ? Des jeux ou vous étiez bon et faute d'y jouer pendant un long moment, vous êtes devenu carrément mauvais. Ou alors ça va vous avez perdu pas trop de level ?J'espère récup mes réflexes sinon ça craint