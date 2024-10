Rumeurs:nom switch 2 ( ok cela on savait )Présentation de 3 minutes mercredi prochainPremier jeu présenté: le nouveau mario Kart ( donc le 9)Nouveaux Personnages jouables:Link, Captain Falcon, Fox Mac cloud, etc( Mario Kart 9 s'appelera t-il donc Nintendo Kart? )Ecran splitable jusqu'à 8! ( curieux )Metroid Prime 4 montrant un Sylux jouable et également un mode multijoueursKid Icarus Uprising (faudra voir si la jouabilité sera revu)Petit teaser sur le prochain Mario et le prochain Animal CrossingPrésence des tiers avec MH Wilds et Dragonball Sparkling Zerodate de sortie en mai ...2025 donc(bah ouais 2026 ce serait trop loin quoi)janvier/février pour la grosse présentationBon rien de super wtf sur ces rumeurs