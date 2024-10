Jeux Video

Selon l'insider MyTimeToShineHello, assez connu en matière de leaks chez Marvel/DC (mais il s'est déjà trompé).



Donc à l'instar de DC qui eux ont bien officialisé que les jeux à venir (autres que ceux déjà annoncé comme WW) seraient canon, Marvel plancherait sur au moins 1 jeu "MCU", donc directement intégré au lore.



Je passe juste l'info car en vrai, mwef.

Déjà parce que le MCU est à moitié mort (enfin on verra), que la hype est derrière nous hors Spidey, qu'on a déjà pas envie de mater leurs séries de merde hors Loki, et que surtout, avec le multivers, "canon", c'est même pas un argument.



Après je sais bien que tout le monde a hâte d'un jeu She Hulk ou Ms Marvel hein.