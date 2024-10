Ce nouveau jeu signé Koei Tecmo et Team Ninja prendra la forme d'une aventure de romance immersive à la première personne et sortira au début de l'année 2025 sur PS5, PS4 et PC via Steam (bloqué régionalement) et DMM GAMES Player, aussi bien au Japon qu'en Asie avec des sous-titres en anglais, comme indiqué sur son site officiel.

Quelle indignité... Nous sommes sur le service public.Je pensais que les joueurs qui avaient du goût se réunissaient tous sur Gamekyo.Personne n'a fait de news suralors que le premier teaser a été posté sur la chaîne YouTube de Koei Tecmo il y ajoursDonc non, pas deIls en parlent sur Gamergen :