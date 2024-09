Je referai probablement un petit article plus détaillé des nombreuses qualités et aussi des soucis de finitions du jeu.En l’état je suis au 3/4 du jeu, donc sait on jamais..En tout cas pour un jeu :- chinois = aucune chance qu'il sorte un jour- qui devait etre une simple demo technique de l'Unreal Engine 5- qui devait être un vulgaire boss rushEt ben, force est de constaté que c'est une sacré surprise.Je vais la faire assez courte, pour le moment, il est bon, très bon même, c'est même certainement un des meilleurs jeux dans son genre.C'est quoi son genre? Une sorte de Soul-like, exigeant manette en main, mais moins punitif, avec un petit coté épique par moment qui rappelle du God of War.Chapitre apres chapitre, le jeu monte en puissance, telle un Hollow Knight qui paie pas trop de mine de prime abord... jusqu'au moment ou on réalise que c'est un jeu assez spécial et tellement..... genereux pour un boss rushJe vais pas m'arreter longuement sur le traitement de la presse d'habitude extremement clemente quand il s'agit de surnoter la majorité des jeux vidéos, et ici etrangement pointilleuse qui ne lui a pas laissé passer quelques soucis vraiment mineurs, et loin de moi l'idée de vouloir lancer des débats complotistes.Une confirmation de plus (s'il le fallait, que les notes de la presse et metacritic, c'est de la merdeJe constate tout de meme la levée de bouclier contre un disclaimer certe extremement maladroit de nos amis chinois, mais bien pire, quand la presse subit des pressions et reçoit des cadeaux (ça s'appelle des pots de vin pour etre gentil) des gros éditeurs pour justement bénéficier de cette clémence habituelle, là par contre ils viennent pas faire tout un dramaL'instinct de survie certainement, et quand la soupe est bonne, on crache pas dedansBref le jeu est excellent, long, avec une DA sublime et originale, j'en profite pour partager quelques screens qui spoilent des environnements de la premiere moitié du jeu, j'ai évité les moments clés et les boss au cas ou!Bonne nuit, j'y retourne!