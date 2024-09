Le PDG de Sony affirme que les consoles PlayStation restent le « cœur » de l'entreprise septembre 18, 2024 Hideaki Nishino, co-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a insisté sur le fait que les consoles resteront au cœur de ses activités. Après que la société a récemment dévoilé la PlayStation 5 Pro, le patron - qui a rejoint Sony en tant que PDG du Platform Business Group - a réaffirmé l'engagement de la société envers le marché des consoles, tout en ajoutant que la société cherchait à augmenter sa « part du marché global des jeux en développant du contenu pour les PC ». Lors d'une interview accordée à Nikkei, il a déclaré : « Je pense qu'avec les appareils mobiles, de nombreux jeux affichent des publicités et que les PC sont difficiles à configurer, mais avec la PlayStation, une fois que vous l'allumez, vous pouvez profiter immédiatement du contenu que vous avez acheté. Le magasin où vous achetez des logiciels offre également une expérience intuitive, car les produits sont présentés de manière facile à comprendre. Il ne fait aucun doute que les consoles resteront au cœur de notre activité, mais en proposant des titres pour d'autres plateformes que les consoles, nous toucherons un plus large éventail de clients.» A vos analyses

