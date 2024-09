Star Wars Jedi Survivor sur PS5 et Xbox Series fait parti de ces jeux qui dépassent les 100Go, et qui par manque d'envie des éditeurs de proposer plusieurs Blu-Ray, imposait un téléchargement obligatoire pour être joué.Et bien sachez que les versions physiques old gen sorti avant hier, a savoir PS4 et Xbox One, sont bien sur deux Blu-Ray, jouables entièrement du début a la fin sans téléchargement obligatoire et le seul patch dispo pour l'heure fait apparemment 500mo.De plus ces versions sont en 60fps si vous y jouez sur PS5/SX.Une version a privilégier pour tout les collectionneurs et surtout une incompréhension par rapport aux versions PS5/SX surtout que le second Blu-Ray ne fait que 5Go.Par contre il ne sera pas possible de télécharger la vraie version current gen en achetant cette version.Comparo PS4/PS5