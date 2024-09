Selon plusieurs employés de Xbox à qui j'ai parlé récemment, les réductions continues ont un impact important sur le moral des troupes. Certains s'inquiètent des réductions potentielles des studios à l'avenir, et la plupart des employés à qui j'ai parlé sont carrément confus quant à la stratégie globale de Microsoft en matière de jeux.

C'est une stratégie qui laisse beaucoup de gens perplexes à l'heure actuelle, et Microsoft a même eu du mal à l'expliquer à ses employés pendant des mois.

Des sources me disent que Microsoft mise sur Call of Duty on Game Pass pour faire bouger les choses en ce qui concerne ses chiffres d'abonnement et augmenter ses revenus liés aux jeux.

Si les résultats du pari Call of Duty ne se feront pas sentir avant l'année prochaine, les employés de Xbox espèrent certainement que les licenciements de 2024 dans le secteur du jeu appartiennent au passé pour 2025.

Microsoft a demandé aux comptes de médias sociaux Xbox de s'éteindre aujourd'hui, en raison des licenciements. Il s'agit d'éviter une répétition de l'annonce de la manette Xbox "feel the burn" lors des derniers licenciements.

Tom Warren :