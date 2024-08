S'adressant à Eurogamer lors de la Gamescom, le papa de la série Resident Evil s'exprime sur un hypothétique Remake de Dino Crisis (grand gagnant du quizz Capcom : retour de licence) et fait un drôle de rapprochement avec le succès sans précédent de la série Monster Hunter.Mikami s'est dit surpris de la réaction des fans sur un possible retour de la licence Dino Crisis, mais il semble que la popularité de Monster Hunter l'ait dissuadé totalement de poursuivre la série après le (très mauvais) 3eme volets, a l'époque . Cette décision d'abandon semble toujours d'actualité pour lui.PS: Personnellement, je n’ai rien compris au rapprochement avec Monster Hunter mais...au moins ça fait un peu parler de cette licence disparue.

posted the 08/29/2024 at 11:34 AM by marchand2sable