Je vous partage pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Florent Gorges (auteur notamment de l'Histoire de Nintendo Volume 1 à 4), qui traduit la vidéo d'un journal local couvrant l'information sur le musée de Nintendo (ouverture pour octobre prochain).Alors que le Japon souffre actuellement du sur-tourisme (et surtout de la mauvaise éducation des gens), la réponse vous étonnera ?Certains résidents sont malgré tout contents et la ville d'Uji (en périphérie de Kyoto, là où se trouve le musée) se prépare depuis plusieurs mois déjà à l'influence touristique à venir, ouvrant de nouvelles lignes de bus (dont la ligne 64 desservant le musée, vous l'avez peut être déjà entendu parlé).Ça reste 1 vidéo d'un média japonais (faut voir les autres), et des locaux on en voit pas beaucoup là alors difficile de savoir si l'engouement des habitants est réel. En tout cas en ce qui me concerne le problème reste coté occident où les gens ne s'éduquent pas au respect des habitants (n'emmerdez pas les gens en prenant des photos en zone public sans permissions).Pour ceux qui auraient raté : Présentation du Nintendo Museum (date, prix, activités et photos) (ici)