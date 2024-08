En ce qui me concerne, c'est la, ousi vous préférez.La métagame (ou méta-jeu) désigne l’ensemble des stratégies et des pratiques qui vont au-delà des règles de base d’un jeu. Elle se développe à partir de l’expérience des joueurs et de leurs interactions, souvent indépendamment des intentions des développeurs.En pratique, la métagame inclut: Lespour remporter des parties.En soi ce n'est pas mauvais, vu que c'est censé aller au delà des limites du jeux, mais le souci c'est que dans les jeux multijoueur ça tue de plus en plus le fun, et la créativité (ce qui va à l'encontre du but premier), parce qu'on a l'impression de jouer que contre desqui emploient les mêmes tactiques (dans un jeu de stratégie ou de sport), les mêmes combo (dans un jeu de combat), les mêmes builds (dans les rpg ou jeux d'action).C'est juste fatiguant de tomber 9 parties sur 10 sur un gars qui joue la méta, surtout quand on est pas un joueur pro, ou même si on est un très bon joueur et qu'on est là juste pour s'amuser et se détendre, on tombe sur quelqu'un sans personnalité qui je suis sûr ne s'amuse pas de son côté même si il gagne.Voilà c'est ce que je déteste le plus sur le jeu vidéo actuel, et vous ?