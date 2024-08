Skyblivion, le remake graphique de Oblivion sous le moteur boosté de Skyrim, 100% gratuit grâce à environ 40 "fous" bossant sur le projet depuis 10 piges.Les mecs tiennent la bonne puisque ça devrait enfin sortir l'année prochaine.(La nouvelle vidéo ci-dessous montre 2 exemples de quêtes annexes, avec beaucoup de blabla et un peu d'action à la fin)Et j'avais oublié à quel point l'ambiance de Cyrodiil avait cette vibe classique mais très agréable.

posted the 08/19/2024 at 09:30 PM by shanks