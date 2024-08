Jeux Video

En deux petits mots.Deadpool & Wolverine atteint 1,14 milliard au box office.A donc obtenu la médaille d'or pour un film rated-R en dépassant Joker.Est également devenu le 9e plus gros succès de l'histoire du MCU, et (hors Spider-Man 3), la plus grande réussite du box-office Marvel depuis 2018 (Endgame).Dernière ligne droite donc il pourra éventuellement terminer 8e en dépassant Captain America : Civil War, sans trop d'espoir d'aller plus loin.Pendant ce tempsBorderlands est un échec TITANESQUE (18 millions de dollars de recettes, pour 115 millions de budget hors marketing) et le film devrait déjà arriver sur les plates-formes de streaming US le 30 août.BONUX :- Alien Romulus démarre à 108 millions de dollars dans le monde pour ses premiers jours d'exploitation.- Le film est déjà rentable pour ce qui est de la production (80 millions, mais frais marketing/annexes non connus).- Deuxième meilleur démarrage de la franchise Alien derrière Prometheus.