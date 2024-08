Jeux Video

Peut-être car si on s'attendait à ce que soit moyen ou mauvais, peu pensait que ça allait être aussi merdique0% de moyenne sur Rotten pour les 14 premières review presse(bon on est plus proche des 25% en prenant la moyenne mais je sais pas comment fonctionne Rotten)En vrac :- "Pas amusant à vivre"- "Jamais investis dans la survie des protagonistes"- "Pire film de la carrière de Roth"- "Est au Gardiens de la Galaxie ce que Solarbabies est à The Road Warrior"- "On dirait une suite de séquences JV, mais sans pouvoir jouer"- "Sans tension ni but"- "Représente l'ancienne malédiction du JV en film"- "Si Borderlands n'empêche pas les investisseurs de saliver sur les adaptations du genre, plus rien ne le fera"Un film pour Negan ça