Jeux Vidéos

Excellent série TV je trouve. Chaque saison pourrait représenter une période de l'ensemble de la franchise.La saison 1 serait la découverte de la technologie anti-grav et de l'établissement de la première course en 2048. On serait ici sur une période couvrant les années 2004 à 2080. (F3600 era).La saison 2 couvrirait la période allant de 2085 à 2115. (F5000 era).La saison 3 couvrirait la période allant de 2116 à 2155. (F7200 era).La saison 4 couvrant la période allant de 2156 à 2170 (F9000 era).La saison 5 serait dédier à la période sombre du à des conspirations et intrigues répétés on aurait une période sans course allant des années 2170 à 2195.Enfin la dernière saison irait de 2197 à 2207 (FX Era).Vraiment en regardant de plus proche l'univers des jeux et surtout son histoire car oui il y en a une, y a suffisamment d'intrigues politiques pour en faire une série télé. Surtout que même si parfois on aurait des courses on aurait pas que ça, on aurait des assassinats, des moments d'espionnage, et tout le côtés politiques que des conflits entre entreprise peut générer bien évidement comme répété plus haut.