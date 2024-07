Tests / Mode Photo







Introduction :



Unicorn Overlord n'était pas sur ma liste à faire des jeux en 2024 à la base, j'ai l'impression qu'il a été annoncé à peine quelques mois avant sa sortie. Mais 13 Sentinels Aegis Rim était pour moi un chef d'oeuvre, j'attendais donc assez naturellement le prochain Vanillaware avec impatience.



Et je n'ai pas été déçu du tout pas la proposition magique du studio cette fois encore.



Unicorn Overlord conte l'histoire d'un jeune enfant prince envoyé en exile pour être protéger par Joseph et certains alliés suite à l'assiégement du Royaume de Cornia par une armée avec à sa tête un être maléfique d'une puissance sans pareil nommé Galvius.

Après sa victoire sur la famille royale et son armée, Galvius impose sa puissance et soumet les 5 Royaumes du continent de Fevrith.



Cornia, la terre natale du prince et royaume central du continent. Drakengard Un royaume montagneux réputé pour ses minéraux abondants et sa puissante armée composée de wyvernes et de griffons. Elheim Une terre verdoyante gouverné par les elfes et elfes noirs. Bastorias, une vaste nation de neige et de glace, patrie des bêtes humanoïde les Bestheriens. Et Albion, royaume des anges, force religieuse de l'église Orthodoxe Paléochrétienne et armée divine de Fevrith.



Des années plus tard, le prince accompagné devra se rebeller contre la tyrannie de Galvius en voyageant à travers le continent pour libérer petit à petit Fevrith du mal qui le ronge et renforcer son armée pour récupérer le trone qui lui revient de droit.



A travers son voyage, il renforcera son armée en sauvant et en accueillant ne nombreux nouveaux soldats talentueux. Paladin, Avant-garde, Housecarl, Gladiateur, Cuirassé, Prince, Valkyrie, Croisé, Mercenaire, Chevalier, Assassin, Hoplite, Maitre Epeiste, Archer, Guerriers et Mages Bestheriens, Augure Elfique, Clerc, Sorcier, Shaman, Cavalier Griffon et Wyverne, Anges, etc...





Suis-je le seul à voir une forte ressemblance dans les combats avec le jeu GBA





Points positifs

Points négatifs



Conclusion :



Unicorn Overlord est une pépite tout simplement. On ressent une passion de l'équipe pour certains jeux rétros mais également le travail de titan qu'ils ont abattu pour rendre le jeu d'une clareté et ergonomie moderne qu'il faut applaudir et qui devrait être un standard.



Depuis le moment ou j'ai vu le premier teaser de Unicorn Overlord dans la démo de 13 Sentinels et jusqu'à sa sortie, j'ai attendu ce jeu avec impatience... et maintenant, les crédits de fin défilent et je ne peux qu'applaudir ce petit studio qui à réussi à sortir une telle masterclass malgré leurs moyens limités.



Vivement leur prochaine aventure.



- Une direction artistique que le studio maitrise à merveille.- Des personnages attachants ayant droit à un doublage Japonais magistral.- Une traduction Française! Très bonne en plus.- Des musiques qui nous transportent à travers Fevirth dans ce monde de Fantasy.- Une Map magnifique agréable à parcourir et à explorer.- Des temps de chargement inexistant sur PS5. Téléportation d'un bout à l'autre de la Map instantanné.- Un système de personnalisation des personnages recrutés assez sympa.- Un tactical efficace et qui se fait au rythme que l'on veut selon notre humeur. On peut accéler les combats ou les passer vu que tous ce prépare à l'avance.- Des animations magnifiques malgré le style qui pourrait facilement avoir un rendu rigide.- Un système d'affinité majoritairement secondaire mais qui permet de nous immergé un peu plus dans cet univers.- Certains combats épiques qui marquent.- Un colysée aux combats retord qui permet de recruter un personnage attachant et surpuissant.- Créer des unités d'alliés permet de se faire des petites histoires sur leur relations qui évolueraient d combat en combat.- Les tavernes et leurs repas sont d'une beauté rarement vu dans le jeu vidéo et qui met l'eau à la bouche.- On ressent vraiment la menace du grand méchant à certains moments.- Une interface et des illustrations pour tous les personnages et objets qui ont reçu un habillage magnifique.- Toutes les mécaniques ajoutant de l'ergonomie au titre sont accompagnées de feedbacks visuels très clairs. Quand on passe un bataille par exemple, on voit ce qui ce serait passé en version simplifiée et miniature.- Certaines classes sont quand même cheatée.- Certains personnages sont vraiment inexistants dans l'histoire ou niveau charisme en combat.- Dommage que le système d'affinité ne débloque pas de choses plus intéressantes comme des compétences spécifique entre personnages.- Parfois quand les batailles sont un peu trop longues, on se retrouve juste à piffer la meilleure place possible pour les membres de notre unité pour voir ce qui passe le mieux. Pas très engageant.- Des ombres pixelisée qui font tâche dans cette magnifique aventure.